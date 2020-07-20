Прокуратура не стала обжаловать выход Кызласова из СИЗО

Прокуратура не стала обжаловать изменение меры пресечения гендиректору «Титановой долины» Артемию Кызласову. Суд отпустил его из СИЗО под залог в 2,5 млн рублей, посчитав, что следствие завершено, поэтому Кызласов не будет давить на свидетелей и не попытается скрыться. Как сообщила «Новому Дню» старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, оснований для обжалования нет.

После того как Ленинский районный суд вынес решение о замене ареста на освобождение под залог, у гособвинения было три дня на оспаривание этого решения, срок уже вышел. Уточнить, где сейчас находится Артемий Кызласов, у его адвоката Ирины Вороновой не удалось – она отказалась общаться, сославшись на сильную занятость.

Напомним, гендиректора «Титановой долины» обвиняют по ч.6 ст.290 УК РФ «Вымогательство взятки в особо крупном размере». По версии следствия, Кызласов 17 февраля в кафе БЦ «Высоцкий» получил от подрядчика Дмитрия Панова взятку. Его задержали сразу после получения денег. По версии Кызласова, Панов бросил ему сверток денег, после чего началось задержание. На первом заседании суда по избранию меры пресечения свою вину Кызласов отрицал. Зато признался его предполагаемый сообщник экс-замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов. Его судят по ч.4 ст.291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере». Шилиманова также выпустили под залог, но меньшей суммы – 1,5 млн рублей.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 20.07.20

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