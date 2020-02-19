Суд отправил под арест гендиректора «Титановой долины»

Только что в Ленинском районном суде Екатеринбурга вынесли меру пресечения гендиректору «Титановой долины» Артемию Кызласову. Он отправлен под арест на 2 месяца до 17 апреля.

Следователи, напомним, ходатайствовали об аресте. Заседание шло в закрытом режиме, прессу из зала выгнали. При вынесении решения суд учел, что Кызласов не имеет регистрации в Екатеринбурге, поэтому может скрыться и оказать давление на следствие или на Панова. Решение суда может быть обжаловано в течение трех суток.

Сегодня пройдет и заседание по избранию меры пресечения Михаилу Шилиманову.

Как уже сообщалось, Кызласову предъявлено обвинение в вымогательстве взятки в особо крупном размере, Шилиманову – в посредничестве во взяточничестве.

Артемия Кызласова задержали 17 февраля в кафе БЦ «Высоцкий», когда он общался с бизнесменом Дмитрием Пановым – последний играл роль взяткодателя. Встречу им устроил Шилиманов.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 19.02.20

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