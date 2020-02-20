Правительство выделило деньги «Титановой долине» – после ареста гендиректора

Правительство области продолжит выделять субсидии ОЭЗ «Титановая долина», несмотря на арест ее гендиректора Артемия Кызласова по обвинению в вымогательстве взятки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», порядок выделения субсидий на 2020 год принят на сегодняшнем заседании. Докладчиком выступила и.о. министра инвестиций и развития Елена Хлыбова, которая заявила, что деньги пойдут на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением работ, или оказанием услуг за исключением затрат капитального характера. Сумму на заседании не назвали. Министр Виктория Казакова отсутствовала. Также было принято аналогичное постановление по финансированию туркластера «Гора Белая».

Отметим, что министр финансов Галина Кулаченко хотела сделать какое-то замечание с места, но первый зам губернатора Алексей Орлов ее предупредил: «Продолжать финансирование надо, все вопросы будем решать в рабочем порядке».

Напомним, вчера в Ленинском районном суде Екатеринбурга вынесли меру пресечения гендиректору «Титановой долины» Артемию Кызласову. Он отправлен под арест на 2 месяца до 17 апреля. Как уже сообщалось, Кызласову предъявлено обвинение в вымогательстве взятки в особо крупном размере.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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