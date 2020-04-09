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Четверг, 9 апреля 2020, 11:04 мск

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Гендиректору «Титановой долины» продлили арест

Гендиректору «Титановой долины» Артемию Кызласову продлили арест. Как сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда, он пробудет в СИЗО до 17 июня. В ближайшее время будет рассматриваться вопрос о продлении меры пресечения Михаилу Шилиманову.

Напомним, Кызласову предъявлено обвинение в вымогательстве взятки в особо крупном размере. Его задержали 17 февраля в кафе БЦ «Высоцкий», когда он общался с бизнесменом Дмитрием Пановым – последний играл роль взяткодателя. Встречу им устроил экс-замминистра экономики региона Михаил Шилиманов. Ему вменяют посредничество во взяточничестве.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 09.04.20

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