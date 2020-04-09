Экс-замминистра экономики останется в СИЗО до 17 июля

Сегодня Ленинский районный суд продлил срок содержания под стражей бывшему замминистра экономики Свердловской области Михаилу Шилиманову, который сейчас является одним из фигурантов в уголовном деле гендиректора ОЭЗ «Титановая долина» Артемия Кызласова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Шилиманов останется в СИЗО до 17 июля. Сегодня на такой же срок продлили арест самому Артемию Кызласову.

Шилиманова, напомним, обвиняют в пособничестве в вымогательстве взятки у предпринимателя Дмитрия Панова в пользу директора «Титановой долины» Артемия Кызласова. 17 февраля его вместе с Кызласовым задержали в кафе во время встречи с бизнесменом Дмитрием Пановым – считается, что бывший чиновник организовал эту встречу. 19 февраля ему избирали меру пресечения, на суде он признался в преступлении. Однако его все же отправили под арест. Шилиманов является подсудимым по скандальному делу о хищении средств пайщиков «Бухты Квинс».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 09.04.20

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