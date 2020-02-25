Гендиректор «Титановой долины» Кызласов обжаловал арест

Гендиректор «Титановой долины» Артемий Кызласов, обвиняемый в вымогательстве взятки, подал апелляцию на свой арест в Ленинский суд Екатеринбурга. Обжаловать меру пресечения также решил Михаил Шилиманов, экс-замминистра экономики Свердловской области – он проходит по делу как посредник. Как уточнили в пресс-службе Свердловского облсуда, жалобы пока к ним не поступили.

Напомним, Кызласова задержали на прошлой неделе в кафе при получении взятки. С его слов, он встречался с Шилимановым, затем к ним присоединился один из подрядчиков «Титановой долины», бизнесмен Дмитрий Панов. По версии Кызласова, Панов бросил ему сверток денег, после чего началось задержание. Ленинский районный суд отправил гендиректора ОЭЗ под арест на два месяца до 17 апреля. Аналогичная мера пресечения выбрана для Михаила Шилиманова. Кызласов в суде не признал вину, Шилиманов напротив, признался в пособничестве во взятке.

Арест гендиректора «Титановой долины»

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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