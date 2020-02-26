Вице-губернатор не стал отвечать на вопрос о проверках «Титановой долины» после ареста ее гендиректора

Вице-губернатор Сергей Бидонько не дал четкого ответа, будет ли правительство Свердловской области инициировать дополнительные контрольные мероприятия относительно ОЭЗ «Титановая долина» после ареста ее гендиректора Артемия Кызласова.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», вице-губернатор назвал тему с Кызласовым «резонансной и неприятной», но оговорился, что чиновники «знают об этом не сильно большего вашего» (представителей СМИ). в то же время он заявил, что «Титановая долина» продолжает работать, есть человек, который исполняет обязанности гендиректора и решает все необходимые задачи. Что касается арестованного топ-менеджера, то Бидонько сказал, что следственные действия идут, а степень вины Кызласова определит суд.

Напомним, Кызласова задержали на прошлой неделе в кафе по подозрению в получении взятки. С его слов, он встречался с бывшим замминстра экономики Михаилом Шилимановым, затем к ним присоединился один из подрядчиков «Титановой долины», бизнесмен Дмитрий Панов. По версии Кызласова, Панов бросил ему сверток денег, после чего началось задержание. Ленинский районный суд отправил гендиректора ОЭЗ под арест на два месяца до 17 апреля. Кызласов уже обжаловал решение, но заседание ещё не назначено.

Екатеринбург, Евгения вирачева

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