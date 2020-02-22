Арест гендиректора «Титановой долины» и суды по госпитализации из-за коронавируса – итоги недели от РИА «Новый День»

Минувшая рабочая неделя в Екатеринбурге началась с громкого уголовного дела против гендиректора ОЭЗ «Титановая долина» Артемия Кызласова – менеджер ближайшие два месяца проведет за решеткой. Не утихают страсти и вокруг ситуации по коронавирусу. Хотя в Свердловской области до сих пор не зарегистрировано ни одного случая заболевания, власти принимают жесткие меры для изоляции приехавших из Китая, в том числе и через судебные решения. О самых важных и интересных событиях – в нашем обзоре.

Событие недели: задержание и арест гендиректора ОЭЗ «Титановая долина»

Гендиректор «Титановой долины» Артемий Кызласов был задержан сотрудниками ФСБ при получении взятки в понедельник вечером. В это время менеджер проводил деловую встречу в кафе бизнес-центра «Высоцкий». С его слов, он встречался с экс-замминистра экономики Свердловской области Михаилом Шилимановым, затем к ним присоединился один из подрядчиков «Титановой Долины», бизнесмен Дмитрий Панов. По версии Кызласова, Панов бросил ему сверток денег, после чего началось задержание.

Арест гендиректора «Титановой долины»

В СК сообщили, что гендиректор «Титановой долины» подозревается в вымогательстве взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ), Шилиманову также предъявлено обвинение по ч.4 ст.291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве». Кызласов спустя сутки после задержания сменил адвоката, взяв защитника экс-замминистра. В среду Ленинский районный суд отправил гендиректора ОЭЗ под арест на два месяца до 17 апреля. Аналогичная мера пресечения выбрана для Михаила Шилиманова. Стоит отметить, что Кызласов в суде не признал вину, Шилиманов напротив, признался в пособничестве во взятке.

Арест Шилиманова

«Титановая долина» выпустила официальное сообщение об аресте гендиректора только в четверг. «Несмотря на сложившиеся обстоятельства, работа всех подразделений предприятия происходит согласно принятому графику. В настоящее время обязанности генерального ОЭЗ «Титановая долина» исполняет его первый заместитель, Андрей Антипов», – говорится в сообщении. В правительстве Свердловской области решили ничего не менять и вновь дали денежную субсидию особой экономической зоне. Впрочем, министерство инвестиций региона оставило за собой право требовать от «Титановой долины» дополнительные отчеты. Депутаты Заксобрания также отреагировали на арест Артемия Кызласова. «Мы его предупреждали, что это может плохо кончиться», – заявил глава бюджетного комитета Заксо Владимир Терешков.

Тема февраля: коронавирус

Тема китайского коронавируса не уходит из повестки уже несколько недель. В Свердловской области открыли еще один обсерватор – в инфекционной больнице Верхней Пышмы, куда помещены 22 гражданина КНР. В Екатеринбурге в 40-й больнице на обследование положили еще 10 китайцев, но через день их забрали работодатели. Все иностранные граждане были здоровы, с отрицательными результатами анализов на коронавирус. Санаторий «Бодрость», который в начале февраля принял большую группу китайцев, также начал выпускать пациентов – в четверг выписались шестеро человек, остальные смогут вернуться домой на следующей неделе. По словам главного эпидемиолога Екатеринбурга Александра Харитонова, медицинское наблюдение установлено за 700 гражданами КНР и России, вернувшимися из Китая. У всех нет признаков заболевания.

Своеобразным способом решили помочь профилактике коронавируса уральские казаки. Они собрались отлавливать на улицах чихающих людей с азиатской внешностью и предлагать им пройти до поликлиники в сопровождении патруля. Прецедентов пока не было.

Суд отправил детей на госпитализацию

Зато появились на Урале появились первые судебные решения о принудительной госпитализации из-за коронавируса. В пятницу вечером Кировский районный суд постановил отправить в больницу двух маленьких девочек, которые вместе с родителями ездили в Китай. Семья вернулась 2 февраля, а 13-го числа из поликлиники по месту жительства детей поступило экстренное сообщение, что одна из девочек имеет признаки ОРВИ. Мать отказалась от немедленной госпитализации ребенка, и Роспотребнадзор подал иск. Двух девочек должны отправить в 40-ю больницу, но никто из участников процесса не смог ответить, когда это произойдет.

Конфликт недели: спикер Екатеринбургской думы снимает председателей комиссий

В городской думе Екатеринбурга разгорается война. Спикер Игорь Володин получил широкие полномочия и начал избавляться от политических конкурентов. Сначала он попытался снять с поста председателя комиссии по городскому хозяйству Александра Колесникова, но для решения не хватило одного голоса. Вторая попытка переворота удалась – комиссия по местному самоуправлению с подачи Володина отстранила председателя Алексея Вихарева и избрала вместо него Иру Овчинникову. Вихарев во время принятия решения находился в командировке в Москве. Позднее депутат заявил, что его отстранение было «провокацией и ударом в спину» и пообещал «действовать».

Конфуз недели: потенциальный кандидат «Яблока» на выборы сжег меморандум партии

В Свердловском отделении партии «Яблоко» придется срочно менять кандидата на довыборы в Заксобрание по Краснотурьинскому округу. Предыдущий претендент – активист из Серова Александр Столбов – внезапно обнаружил, что оппозиционеры не признают присоединение Крыма к России и публично сжег меморандум «Яблока». В партии сообщили, что исключат из своих рядов несостоявшегося кандидата за эту выходку.

Заявление недели: для ветеранов устроят парад Победы под окнами

В ЦВО планируют в этом году запустить акцию «Парад для каждого ветерана». Для тех участников Великой Отечественной войны, которые не смогут 9 Мая по состоянию здоровья приехать на площадь 1905 года, будут проведены праздничные парады под окнами их домов. Для каждого лично.

«С каждым годом ветеранов все меньше, для многих этот парад может стать последним, и мы приложим все усилия, чтобы показать всем ветеранам, что они отдавали свое здоровье, жизни, защищая наше Отечество, не зря», – заявил заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Евгений Поплавский.

Цифра недели: уральцы помогли собрать 160 миллионов рублей на лечение смертельно больной девочки

Родителям маленькой Ани Новожиловой, у которой диагностировали спинальную мышечную атрофию, удалось собрать необходимую сумму денег, чтобы спасти жизнь дочери. Для лечения девочки необходимо самое дорогое лекарство в мире – американский препарат «Золгенсма», один укол которого стоит около 160 миллионов рублей. Сбор денег длился почти два месяца – семье помогали многие известные екатеринбуржцы, артисты, спортсмены и бизнесмены и обычные граждане. В ближайшее время полугодовалая Аня получит лечение в клинике США.

Фото недели: студенты на два дня попали в армию

Студенты технического университета УГМК временно стали военнослужащими. В воинской части 29-й бригады войск радиационной, химической и биологической защиты молодых людей научили пользоваться защитными костюмами и обеззараживающими машинами. Эти средства позволяют не допустить распространения биологического оружия, вирусов и т.д. в том числе коронавируса, объяснили кураторы учений. Как проходят армейские будни для студентов, можно посмотреть в нашем фоторепортаже.

Видео недели: кинотеатр «Салют» – всё

В Екатеринбурге закрылся кинотеатр, когда-то занесенный в Книгу рекордов Гиннесса за самый длительный прокат фильма «Титаник». Здание «Салюта» будет передано городскому Дворцу детского творчества, но дети здесь появятся еще нескоро. Чиновники рассказали, что сначала необходимо провести ремонт и переоборудовать часть помещений. «Новый День» побеседовал с обитателями «Салюта», которые рассказали, чем жил старейший кинотеатр города в прошлом – показы авторского кино, детский планетарий, музей карикатуры и скандальные БДСМ-вечеринки.

«Салют» закрылся

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 22.02.20

Высокинский потребовал от главы Октябрьского района написать заявление об увольнении. / В Первоуральске пропал 12-летний мальчик. / Суд отправил девочек с подозрением на коронавирус на принудительную госпитализацию. Читать дальше

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