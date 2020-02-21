Мининвест получил право требовать от «Титановой долины» дополнительные отчеты

Порядок предоставления субсидии ОЭЗ «Титановая долина» в 2020 году, опубликованный сегодня на официальном правовом портале области, заметно отличается от аналогичного документа прошлого года. Там указано, что мининвест вправе запрашивать дополнительную отчетность, четче прописаны процедура отказа в предоставлении средств, а также то, что должно стать результатом предоставления субсидии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в документе появился пункт, в котором говорится, что министерство инвестиций и развития вправе устанавливать в соглашении (о предоставлении субсидии) сроки и формы предоставления «Титановой долиной» дополнительной отчетности. Речь идет о субсидии, которая направляется на оплату труда работников, уплату налогов, страховых взносов, энергоресурсов и коммунальных услуг; оплату материалов и услуг производственного характера; платежи по расходам общехозяйственного назначения, включая расходы на привлечение резидентов. Ее размер определен законом о бюджете на 2020 год – 94 млн рублей.

Кроме того, расширен п. 14, в котором говорится о результатах работы «Титановой долины», в частности, добавлен абзац: «Результатом предоставления субсидии является обеспечение исполнения ОАО ОЭЗ «Титановая долина» функций управляющей компании Особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Титановая долина» в целях создания на территории ОЭЗ производства металлообрабатывающего оборудования, бумажной и картонной тары, комплектующих и принадлежностей для транспортных средств».

Напомним, позавчера в Ленинском районном суде Екатеринбурга определили меру пресечения гендиректору «Титановой долины» Артемию Кызласову. Он отправлен под арест на 2 месяца до 17 апреля. Кызласову предъявлено обвинение в вымогательстве взятки в особо крупном размере. Тем не менее, в самой «Титановой долине» заявили, что арест руководителя на ее деятельность не повлияет.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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