В «Титановой долине» официально прокомментировали дело Кызласова

В «Титановой долине» дали официальный комментарий по делу Артемия Кызласова, которого обвиняют в вымогательстве взятки в особо крупном размере. Накануне гендиректора особой экономической зоны отправили в СИЗО.

«ОАО «Титановая долина» извещает, что, несмотря на сложившиеся обстоятельства, связанные с арестом генерального директора Артемия Игоревича Кызласова, работа всех подразделений предприятия происходит согласно принятому графику. В настоящее время обязанности генерального ОЭЗ «Титановая долина» исполняет его первый заместитель, Андрей Антипов. Коллектив ОАО «Титановая долина» надеется, что юридическая защита сумеет предоставить суду все неоспоримые доказательства невиновности генерального директора Артемия Игоревича Кызласова», – сообщили в пресс-службе «Титановой долины».

Екатеринбург, Тамара Барабанова

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