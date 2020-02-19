Михаил Шилиманов в суде признал, что был пособником в деле о вымогательстве взятки

Бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов, который был задержан по подозрению в пособничестве в вымогательстве взятки у предпринимателя Дмитрия Панова в пользу директора «Титановой долины» Артемия Кызласова, признал свою вину. На суде по мере пресечения Шилиманов, отвечая на вопросы судьи, сказал, что работает в УрФУ доцентом, что «еще не судим» и что признает обвинения в свой адрес.

Напомним, Артемия Кызласова задержали 17 февраля в кафе БЦ «Высоцкий», когда он общался с бизнесменом Дмитрием Пановым – последний играл роль взяткодателя. Встречу им устроил Шилиманов, которого также задержали. Ранее сегодня суд отправил в СИЗО на два месяца Артемия Кызласова, т.к. посчитал, что он может оказывать давление на Панова, а также то, что он может сбежать – у директора «Титановой долины» прописка в Москве, а не в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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