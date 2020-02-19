Михаила Шилиманова арестовали на 2 месяца

Суд вынес меру пресечения Михаилу Шилиманову, которому вменяют посредничество во взятке. Он отправится в СИЗО до 17 апреля 2020 года.

Шилиманов в начале заседания признал свою вину, но отказался комментировать, пошёл ли он на сделку со следствием и почему.

Обвиняемого задержали 17 февраля вместе с гендиректором ОЭЗ «Титановая долина» Артемием Кызласовым. Шилиманов устроил последнему встречу с бизнесменом Пановым, во время которой и произошло задержание. Отметим, Шилиманов ожидает приговора по делу о хищении средств пайщиков «Бухты Квинс».

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Александр Саливанчук

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