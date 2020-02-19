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Среда, 19 февраля 2020, 18:33 мск

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Михаила Шилиманова арестовали на 2 месяца

Суд вынес меру пресечения Михаилу Шилиманову, которому вменяют посредничество во взятке. Он отправится в СИЗО до 17 апреля 2020 года.

Шилиманов в начале заседания признал свою вину, но отказался комментировать, пошёл ли он на сделку со следствием и почему.

Обвиняемого задержали 17 февраля вместе с гендиректором ОЭЗ «Титановая долина» Артемием Кызласовым. Шилиманов устроил последнему встречу с бизнесменом Пановым, во время которой и произошло задержание. Отметим, Шилиманов ожидает приговора по делу о хищении средств пайщиков «Бухты Квинс».

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Александр Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 19.02.20

Члена ОПГ, вымогавшего деньги в окрестностях Вероны, искали в Италии, а нашли в Екатеринбурге. / Академический готовится к голосованию по поправкам в Конституцию. / Михаил Шилиманов в суде признал, что был пособником в деле о вымогательстве взятки. Читать дальше

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