Суд по мере пресечения Кызласова закрыли от прессы (ФОТО)

В Ленинском районном суде Екатеринбурга началось заседание по избранию меры пресечения гендиректору ОЭЗ «Титановая долина» Артемию Кызласову.

Отвечая на вопрос судьи, Кызласов заявил, что вину не признает. Обвинение просит заключить его под стражу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на заседание пришло порядка трёх десятков журналистов но заседание по ходатайству адвоката от прессы закрыли (представители СК, прокуратуры и сам обвиняемый ходатайство поддержали).

Артемию Кызласову предъявлено в вымогательстве взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), Михаилу Шилиманову – по ч.4 ст.291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере».

Напомним, Кызласова задержали 17 февраля в кафе БЦ «Высоцкий», когда он общался с бизнесменом Дмитрием Пановым – последний играл роль взяткодателя. Встречу им устроил Шилиманов.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

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