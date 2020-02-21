Собрано 160 млн рублей на лечение девочки из Екатеринбурга

Родители маленькой Ани Новожиловой, у которой диагностировали спинальную мышечную атрофию, сообщили, что сбор денег на лечение их дочери завершен. Сумма в 160 млн рублей была набрана вчера, об этом сообщила мама девочки Светлана.

«Огромная благодарность каждому, кто нас поддерживал, абсолютно каждому, от маленьких детишек до всех, кто был неравнодушен к нашей ситуации и пришел на помощь! Кто был с нами весь этот сложный путь! Также большая радость, что клиника нам снизила цену счета до 2,4 млн долларов. Мы бесконечно благодарны каждому из Вас! Пусть Ваше добро к Вам вернется», – рассказала она.

Изначально счет за лечение составлял 2,5 млн долларов. Дети с диагнозом СМА как правило, доживают только до двух лет – постепенно мышцы атрофируются, прекращается сердечная и дыхательная деятельность. Лекарств, зарегистрированных в России, для лечения всех типов СМА, не существует, однако в США производят препарат «Золгенсма», один укол которого стоит около 160 млн рублей, но может спасти жизнь ребенку.

Ранее родителей Ани Новожиловой вызвали в Следственный комитет России по поводу того, что они начали сбор средств на лечение дочери.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 21.02.20

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