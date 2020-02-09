В центре Екатеринбурга прошел автопробег в поддержку ребенка, на спасение которого нужно 160 миллионов рублей (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге прошел автопробег в поддержку пятимесячной Ани Новожиловой, которой требуется 160 миллионов рублей на лечение. Врачи диагностировали у младенца редкое генетическое заболевание – спинальную мышечную атрофию.

Автопробег в поддержку больного ребенка

Колонна из двух десятков машин проехала от бывшего УПИ по проспекту Ленина до гипермаркета «Метро».

Сейчас Ане пять месяцев. С ее заболеванием дети живут в среднем до двух лет. Но есть препарат Zolgensma, который зарегистрирован в США. Лекарство стоит 2,5 миллиона долларов. Новожиловым пожертвовали уже 35 миллионов рублей.

У екатеринбургской семьи есть около года, чтобы собрать необходимую сумму. Контакты Новожиловых указаны на сайте annawinsma.ru.



Екатеринбург, Владислав Тринько

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