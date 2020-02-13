В Красноярке отец умершего из-за отсутствия лекарства ребенка вышел на пикет

В Красноярске отец ребенка, который погиб из-за отсутствия необходимого для жизни лекарства, вышел на акцию протеста. Мужчина намерен и дальше устраивать пикеты, пока власти не решат проблему.

Мальчик скончался от остановки сердца 30 января, ему было три года, он страдал спинально-мышечной атрофией. Помочь ребенку мог препарат «Спинраза», стоимость которого составляет 8 млн рублей. Однако чиновники краевого минздрава отказали в помощи семье, пишет baikal24. Дело в том, что лекарство, хотя и сертифицировано в России, но не включено в список жизненно-важных лекарственных препаратов.

Отец погибшего мальчика вышел на одиночный пикет около здания правительства Красноярского края. Мужчина стоял с фотографией своего покойного ребенка и плакатом «Губернатор, кто ответит за смерть моего сына?". В семье такой же диагноз поставили старшему мальчику пятилетнему Добрыне.

Отец больных детей отказался обсудить проблему «в другом месте», как предложили ему чиновники, и заявил, что будет проводить одиночные пикеты, пока власти не примут положительного решения по данному вопросу.

Красноярск, Зоя Осколкова

Красноярск. Другие новости 13.02.20

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