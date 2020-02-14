В Красноярске возбудили уголовное дело после смерти мальчика из-за нехватки лекарств

Следователи Красноярского края возбудили два уголовных дела по факту смерти двухлетнего мальчика. Ребенок погиб из-за отсутствия жизненно важного лекарства. Чиновники не захотели искать деньги на закупку препарата.

По данным следствия, двухлетний мальчик, проживавший в Богучанском районе, имел врожденное заболевание и нуждался в медицинском препарате, который был ему назначен по решению врачебной комиссии. Чиновники Министерства здравоохранения Красноярского края отказались закупать данный препарат, сославшись на отсутствие финансирования.

«В результате халатного отношения к своим должностным обязанностям чиновников краевого министерства здравоохранения ребенок, не получивший должного лечения, скончался», – сообщается на сайте СКР. Уголовные дела возбуждены по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть).

Как сообщал «Новый День», мальчик скончался от остановки сердца 30 января, он страдал спинально-мышечной атрофией. Помочь ребенку мог препарат «Спинраза», стоимость которого составляет 8 млн рублей. Отец погибшего малыша вышел на одиночный пикет около здания правительства Красноярского края и заявил, что будет и дальше устраивать акции протеста, пока власти не решат проблему.

Красноярск, Зоя Осколкова

Красноярск. Другие новости 14.02.20

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