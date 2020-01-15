Семье из Екатеринбурга нужно 160 миллионов рублей, чтобы спасти жизнь дочери (ВИДЕО)

Семья Новожиловых из Екатеринбурга просит помощи у неравнодушных людей, чтобы спасти жизнь своей маленькой дочки Ани. Врачи диагностировали у четырехмесячной девочки редкое генетическое заболевание – спинальную мышечную атрофию первого типа. При такой форме болезни дети чаще всего не доживают до двух лет.

Молодая семья собирает деньги, чтобы спасти жизнь дочери

Родители услышали страшный диагноз в конце 2019 года. Вторым ударом для них стала стоимость лечения. Спасти Аню может препарат Zolgensma, который зарегистрирован только в США. Это самое дорогое лекарство в мире. Препарат стоит 2,5 миллиона долларов, или 160 миллионов рублей по текущему курсу. Поскольку лекарство сертифицировано в другой стране, его невозможно оплатить за счет российского бюджета, рассказал отец Ани Петр Новожилов. Для лечения требуется всего одна инъекция в вену.

У екатеринбургской семьи есть около года, чтобы собрать эту огромную сумму. Родители Ани просят откликнуться всех, кто хочет помочь спасти жизнь девочки. Контакты Новожиловых указаны на сайте annawinsma.ru.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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