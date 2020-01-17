Знаменитый боксер пробежит 100 километров, чтобы помочь собрать деньги на самое дорогое лекарство в мире для девочки из Югры

Российский боксер Руслан Проводников сегодня пробежит 100 километров – от своего родного поселка Березово до Игрима. «Никогда не преодолевал такую дистанцию. И не знаю, смогу ли, но попытаюсь», – рассказал спортсмен.

Забег – это благотворительная акция, чтобы привлечь внимание к истории девочки Юлианы из Югорска, которой требуется огромная сумма – 145 млн рублей – на один укол самого дорогого лекарства в мире, Zolgensma. Сейчас малышке полтора года, когда ей было восемь месяцев, врачи поставили диагноз «спинальная мышечная атрофия второго типа». Это редкое генетическое заболевание, приводящее к постепенной атрофии мышц. При такой форме болезни дети чаще всего не доживают до двух лет.

В Екатеринбурге тоже собирают деньги на лечение девочки Ани от этой же болезни. Об этом «Новый День» писал ранее.

Ханты-Мансийск, Екатерина Норсеева

Ханты-Мансийск. Другие новости 16.01.20

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