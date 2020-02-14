Павел Дацюк передал клюшку и олимпийский свитер для аукциона в поддержку смертельно больной девочки

Нападающий ХК «Автомобилист» Павел Дацюк принял участие в благотворительной акции в поддержку пятимесячной Ани Новожиловой из Екатеринбурга. У девочки спинальная мышечная атрофия, для лечения нужен препарат, который стоит 160 миллионов рублей. Сейчас родители Ани пытаются собрать необходимую сумму, чтобы спасти жизнь дочери.

Павел Дацюк передал семье игровую клюшку и олимпийский свитер, в котором он завоевал золото на Играх-2018 в Корее. Оба лота будут выставлены на аукционе. На хоккейном джерси Olympic Athlete from Russia с номером 13 расписались все хоккеисты того золотого состава, на клюшке есть автограф Дацюка. Дата и место проведения аукциона станут известны позднее.

Хоккейный клуб «Автомобилист» также выразил поддержку маленькой Ане. Информация о редком заболевании девочки и благотворительной акции распространена на страницах команды во всех социальных сетях.

История Ани Новожиловой стала известна в январе 2020 года. Врачи диагностировали у девочки редкое генетическое заболевание – спинальную мышечную атрофию первого типа. При такой форме болезни дети чаще всего не доживают до двух лет. Родителям нужно успеть собрать деньги до того, как дочери исполнится семь месяцев – тогда появится шанс победить болезнь. В поддержку Ани выступили многие неравнодушные екатеринбуржцы – они проводят уличные акции, автопробеги и благотворительные концерты. Контакты Новожиловых для оказания помощи указаны на сайте annawinsma.ru. Также можно обратиться к маме Ани на ее странице в соцсети @sveta _novozhilova.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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