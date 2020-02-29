российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 29 февраля 2020, 12:54 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

На Урале будут бесплатно давать препарат от редкого заболевания, на лечение которого родители собирают миллионы

Минздрав Свердловской области оформил заявку на участие детей со спинальной мышечной атрофией (СМА) в программе, по которой они будут получать бесплатно новый препарат «Рисдиплам». Об этом сообщила заместитель министра Елена Чадова. Сейчас родители вынуждены организовывать сбор денег, чтобы в США получить препарат «Золгенсма», один укол которого стоит около 160 млн рублей. В России, в том числе в Свердловской области, оказывается только паллиативная помощь.

«В Свердловской области дети со СМА при наличии клинических показаний обеспечиваются респираторным медоборудованием – аппаратами для искусственной вентиляции лёгких, аспираторами, концентраторами кислорода, пульсоксиметрами и т.д. Маленькие пациенты находятся под сопровождением специалистов отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи», – отметили в пресс-службе минздрава Свердловской области.

Спинальная мышечная атрофия относится к редким заболеваниям. На сайте фонда «Семьи СМА» указано, каждый год в России рождается 200 детей с таким диагнозом, но точное количество детей со СМА не известно, речь может идти о пяти тысячах. В Госдуму внесен законопроект, предполагающий, что лекарством от СМА семьи будут обеспечивать за госсчет. В России зарегистрирован препарат «Спинраза», подана заявка на регистрацию «Рисдиплама».

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 29.02.20

В Екатеринбурге под «Лебединое озеро» начался митинг памяти Немцова. / Сексизм в гордуме, опасный концерт и новые очаги коронавируса: итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО). / Екатеринбурженку приговорили к пожизненному сроку в Швейцарии за причастность к убийству. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Собрано 160 млн рублей на лечение девочки из Екатеринбурга

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Здоровье, Общество, Россия,