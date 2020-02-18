Самый громкий депутат гордумы Екатеринбурга отстоял руководящий пост

Депутат Александр Колесников сохранил за собой пост председателя комиссии по городскому хозяйству гордумы Екатеринбурга. Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос об отзыве Колесникова и назначении нового руководителя сегодня поднял спикер Игорь Володин. Но для принятия такого решения не хватило голосов.

Напомним, на прошлой неделе депутаты одобрили расширение полномочий председателя и зампредседателя думы и включили в состав комиссии по городскому хозяйству еще трех человек: Тимофея Жукова, Сергея Мелехина и Владимира Козлова. В кулуарах думы начали ходить слухи, что изменения были приняты специально, чтобы сместить Колесникова с руководящей должности. Однако на сегодняшнем заседании расклад сил неожиданно поменялся. Сначала члены комиссии согласились включить в повестку вопрос об отзыве председателя, но затем начали высказывать сомнения.

Так, Николай Смирнягин попросил привести аргументы, почему Колесников должен уйти с поста председателя комиссии. «Иначе мы вступаем на скользкую дорожку. В другой раз это может произойти с любым из нас», – заметил он. Смирнягина поддержали несколько человек.

Александр Колесников потребовал от Игоря Володина прямо высказать претензии по работе его комиссии. Спикер заявил, что претензии есть, но он не собирается их перечислять. Тот же вопрос Колесников задал другим депутатам, но те в ответ промолчали.

«Вы все помните, что я поднял тему против переезда думы [в здание ЦУМа]. Я не остановился, и большинство из вас подписали мое письмо. А сейчас идет маленькая месть со стороны спикера. Я прекрасно понимаю, что происходит. Но в дискуссию вступать не буду. Будем голосовать», – заявил Колесников.

В итоге за смену председателя комиссии проголосовали всего шесть человек из 14 членов комиссии. Для принятия решения необходимо более половины голосов. Колесников объявил, что инициатива Володина не проходит, и на этом закрыл заседание.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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