Екатеринбургская дума вернула «сильного» спикера

Гордума Екатеринбурга расширила полномочия председателя Игоря Володина и зампредседателя Виктора Тестова. Теперь спикер и его заместитель могут участвовать в собраниях всех постоянных комиссий ЕГД с правом решающего голоса. Фактически это решает проблему срыва заседаний из-за отсутствия кворума, но не все депутаты оценили нововведения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», внести поправки в регламент думы предложил депутат Константин Киселев. Причем вопрос был включен в повестку «с голоса», то есть без обсуждения в профильной комиссии. Как пояснил Киселев, поправки нужны, чтобы исключить ситуации, когда постоянная комиссия не может собраться из-за нехватки депутатов. Такой случай уже был перед Новым годом, когда в думе не успели обсудить положение по киоскам. Помимо того, что спикер может спасти кворум, он получает право голосовать за решение комиссий, а также созывать внеочередное заседание любой постоянной комиссии, если ее руководитель отсутствует.

Некоторым депутатам такие нововведения не понравились. Глава комиссии по горхозяйству Александр Колесников выступил резко против расширения полномочий спикера думы, заявив, что руководители комиссий и сейчас неплохо справляются со своей работой. Председатель комиссии по МСУ Алексей Вихарев назвал это решение рискованным: «Эти нормы принимаются под конкретных людей, а не для всей думы. Я надеюсь, что до каких-то манипуляций дело не дойдет, но такое решение точно не укрепляет демократию».

В беседе с журналистами Константин Киселев отметил, что право спикера участвовать в заседаниях постоянных комиссий было всегда, но в 2013 году, когда главой Екатеринбурга и председателем городской думы стал Евгений Ройзман, эту норму изменили. Поэтому сейчас идет речь о восстановлении «сильного» спикера.

«Я осознаю, что это несовершенные поправки. Например, когда есть председатель думы и председатель комиссии, то возможен конфликт. Но сейчас депутаты будут более ответственно подходить к заседаниям. Если их не будет, значит придут председатель и зампредседателя на комиссию и проголосуют за них. Для меня это не умаление прав депутатов, а наоборот, дополнительный стимул», – заявил Киселев. По его словам, он не стал выносить поправки на обсуждение комиссии по местному самоуправлению, так как они касаются работы всех комиссий и всех депутатов.

«Мы сегодня приняли эти поправки, чтобы поднять дисциплину в думе и исключить возможность саботажа со стороны некоторых депутатов, в том числе председателей комиссий, которые могут блокировать обсуждение вопросов», – прокомментировал вице-спикер Виктор Тестов.

Председатель думы Игорь Володин заявил, что инициатива была правильной, так как летом депутаты будут согласовывать муниципальные программы, но из-за каникул не все народные избранники смогут быстро собраться на обсуждение. «Мы с Виктором Николаевичем (Тестовым) будем присутствовать на всех профильных комиссиях, и не только летом. Эти поправки важны, чтобы не допустить отсутствия кворума на заседаниях», – отметил спикер.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 11.02.20

«Блатные» номера для любимых создаст оператор связи ко Дню святого Валентина. / Прокурор потребовал для водителя «бешеной Хонды» 11 лет строгого режима. / Город на Урале, из которого «никто уезжать не хочет», оставили без воды. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»