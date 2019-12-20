Реформа мэрии по киоскам оказалась под угрозой срыва – депутаты не успевают принять документ

С начала 2020 года владельцы киосков рискуют оказаться вне закона, так как дума не успевает принять положение о нестационарной торговле. Предполагалось, что сегодня документ рассмотрит комиссия по экономическому развитию, а затем вопрос вынесут на внеочередное заседание ЕГД 24 декабря. Однако никто из депутатов не пришел. Председатель комиссии Григорий Вихарев обвинил в этом чиновников мэрии.

«Администрация попросила провести внеочередное заседание комиссии, но сегодня была проведена отвратительная работа по подготовке кворума. Я предполагал, что такое может случиться, потому что знаю настроение коллег. Теперь положение без заключения комиссии выносить на думу нельзя. Почему так произошло? Курирующий это направление замглавы (заместитель главы администрации города по вопросам потребительского рынка и услуг Владимир Боликов, – прим. ред.) представил материалы в думу слишком поздно. Более того, сегодня комиссия планировалась в 12:00, а документы к положению поступили за 55 минут до этого. Там 180 поправок на 61 листе! Я отказываюсь верить, что сотрудники администрации допустили такую ошибку. Это больше похоже на подставу главе города Александру Высокинскому, так как если администрация не примет до конца 2019 года положение по нестационарной торговле, прокуратура внесет мэру представление», – рассказал «Новому Дню» депутат.

По словам Григория Вихарева, без нового положения администрация не сможет проводить торги по размещению киосков, а предприниматели не смогут заключать договоры аренды на земельные участки. Также депутат упомянул, что ситуацию еще можно исправить, но для этого нужны переговоры с главой города и спикером думы Игорем Володиным.

Добавим, что официальной информации о внеочередном заседании думы 24 декабря до сих пор нет. Руководитель аппарата мэрии Илья Захаров на вопрос «Нового Дня» ответил, что этот вопрос «прорабатывается».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 20.12.19

Пробки в Екатеринбурге достигли 10 баллов. / Чиновнику свердловского минАПК дали 10 лет за торговлю удостоверениями трактористов. / На Серовском тракте легковушка снесла пешеходов. Погиб нижнетагильский активист (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»