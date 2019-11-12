В ЕГД зреет новый бунт: депутаты не хотят принимать реформу мэрии по киоскам

Екатеринбургские депутаты вновь выступили против городской реформы киосков. Сегодня комиссия по экономическому развитию ЕГД отклонила даже предполагаемые изменения в схеме размещения нестационарных объектов, запланированные на 2022 год.

Как рассказала глава комитета по товарному рынку Елена Чернышева, мэрия прорабатывает четыре варианта схемы после окончания трёхлетнего переходного периода. Напомним, именно на этот срок добросовестные владельцы ларьков могут заключить договор без торгов. В дальнейшем, по новым правилам, места под киоски будут разыгрываться на аукционе, а срок аренды земельного участка составит семь лет.

Согласно планам мэрии, после 2022 года может либо сократиться количество мест под ларьки (сейчас их более 2300), либо изменится география их размещения, возможно и совмещение этих решений. Пока проект только прорабатывается, и депутаты увидят его нескоро.

Но сейчас чиновники пытаются добиться одобрения думой другого документа – положения, регулирующего порядок заключения договоров с предпринимателями на размещение киосков. Мэрия утверждает, что принять положение необходимо до середины декабря, но депутаты выступают против.

Председатель комиссии Григорий Вихарев заявил, что не согласен с передачей функционала по заключению договоров с владельцами киосков в районные администрации. По его мнению, это приведет к неразберихе и разным подходам к предпринимателям. Также он поинтересовался, куда пропала рабочая группа в администрации Екатеринбурга, которая была созвана для обсуждения реформы киосков с предпринимателями. Вице-мэр Владимир Боликов ответил, что группу распустили после встречи коммерсантов с замгубернатора Сергеем Бидонько, где решился вопрос о продлении переходного периода до трёх лет.

Тогда Вихарев предложил создать собственную рабочую группу на базе думской комиссии и организовать регулярные встречи предпринимателей с чиновниками и депутатами. Также он спросил, что будет, если дума откажется принимать положение. Юристы сообщили, что в этом случае депутаты получат представление от прокуратуры, а Елена Чернышева заявила о бюджетных потерях.

По словам чиновницы, если положение не будет принято к декабрю, администрация не сможет отказывать в заявках на аренду участков владельцам киосков. При этом, чтобы определять размер арендной платы, придётся нанимать специальных оценщиков. Тем не менее, депутаты отказались голосовать за проект. «Мы с вами ещё не раз вернёмся к этому вопросу, готовьтесь», – заявил Григорий Вихарев.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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