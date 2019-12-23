Гордума Екатеринбурга не соберется на внеочередное заседание

Внеочередное заседание городской думы Екатеринбурга, которое планировалось на 24 декабря, не состоится. На нем депутаты должны были рассмотреть положение, регулирующее порядок заключения договоров на размещения киосков. По данным «Нового Дня», депутаты так и не смогли договориться с мэрией.

В пятницу документ должна была рассмотреть комиссия по экономическому развитию, но на заседание пришел только один человек – председатель комиссии Григорий Вихарев. Он заявил, что в сложившихся обстоятельствах виноваты сотрудники мэрии, которые поздно предоставили поправки к положению. При этом Вихарев подчеркивал, что если дума не примет документ по нестационарной торговле до конца года, мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому грозит прокурорское представление (за нарушение сроков).

Однако в городской администрации не склонны драматизировать ситуацию. Источник «Нового Дня» сообщил, что никаких санкций со стороны прокуратуры не последует, так как администрация внесла в думу проект в установленный срок.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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