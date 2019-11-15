Депутаты хотят вернуть себе полный контроль над бюджетом Екатеринбурга

В Екатеринбурге новый виток перераспределения власти между депутатами и городской администрацией. Теперь народные избранники хотят получить полный контроль над бюджетом – а именно согласовывать все муниципальные программы, через которые проходит 90% средств казны. Новое положение обсуждалось сегодня на заседании рабочей группы в городской думе.

Стоит отметить, что до 2007 года утверждение муниципальных программ было прерогативой депутатов на местном уровне. Затем эти полномочия были переданы исполнительной власти, но в 2017 году Госдума вновь поменяла федеральное законодательство, и муниципальные думы получили право согласовывать в добровольном порядке программное финансирование. Как отметила руководитель бюджетной комиссии ЕГД Елена Бондаренко, сейчас такая практика существует в других городах-миллионниках, а также в некоторых муниципалитетах Свердловской области.

В проекте положения думы говорится, что руководители подразделений мэрии будут обязаны представлять на рассмотрение депутатов проекты всех новых муниципальных программ не позднее 1 октября. Дума вправе запрашивать дополнительные материалы к проектам. По итогам обсуждения профильные комиссии могут либо рекомендовать принятие программ с учетом замечаний, либо же отклонять проекты. Поправки в муниципальные программы вносят в думу по мере необходимости, а срок их рассмотрения не регламентирован. Новые полномочия депутатский корпус получит в 2020 году, когда истекают сроки выполнения 21 программы Екатеринбурга.

В мэрии составили альтернативный проект, где предложили расширить перечень случаев, когда чиновники могут не согласовывать муниципальные программы с депутатами. В нынешней редакции положения это возможно, если в финансовые документы вносятся технические поправки или изменения, связанные с получением целевых субсидий из вышестоящих бюджетов. Первый вице-мэр Александр Ковальчик отметил, что иногда корректировку программы нужно провести очень быстро. Чиновникам на это дается 3-4 дня, а дополнительное обсуждение с депутатами может затянуть процесс, что в итоге приведет к потере межбюджетного трансферта.

По его словам, самые значимые изменения бывают в программе «Образование», где речь идет о финансировании строительства детсадов и школ – например, в 2018 году вносилось восемь поправок, в 2019 году – еще пять. Также часто «экстренные» поправки нужно принимать в программе «Здравоохранение».

Замначальника департамента образования Михаил Ладейщиков добавил, что по программе «Развитие образования» идет и финансирование оплаты труда педагогов. В этом случае любые промедления в корректировке могут обернуться задержкой зарплат учителям.

В дискуссию с чиновниками вступил депутат Александр Караваев. Он заявил, что проект положения – всего лишь косметические поправки к бюджетному процессу, а на самом деле нужно обсуждать неспособность администрации города принимать качественные управленческие решения. Как аргумент он привел многострадальный ремонт тротуаров в центре города. По словам Караваева, глава Екатеринбурга Александр Высокинский лично принял решение резко увеличить объемы укладки гранита в 2019 году – с 4 тысяч до 40 тысяч квадратных метров, и сейчас горожане наблюдают, как плитку кладут в снег.

На это Александр Ковальчик заметил, что указанные цифры по ремонту тротуаров закладывались в проект бюджета, который депутаты сами и утвердили год назад. Он также отметил, что мэрия не пытается забрать у думы право обсуждать муниципальные программы.

«Но нам нужно предусмотреть все нюансы, чтобы не сделать в будущем непоправимых ошибок. Иногда администрация вынуждена принимать очень быстрые решения, когда речь идет о перераспределении средств внутри программы или о получении дополнительных субвенций. Я здесь, чтобы предупредить депутатов о возможных последствиях», – подчеркнул вице-мэр.

Депутаты в ответ заявили, что готовы собираться «по первому звонку» даже во время летних каникул, если понадобится внести срочные поправки в программы.

В итоге члены рабочей группы договорились доработать проект положения. Предложения и замечания к документу будет принимать бюджетная комиссия думы до 19 ноября. В следующую пятницу депутаты и чиновники соберутся на повторную встречу.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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