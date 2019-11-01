«Некоторые дебилами называют», – как укладывают плитку в заснеженном Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)

Екатеринбург засыпает снегом – и это проблема не только для автомобилистов и пешеходов, но и для дорожных рабочих. В теплое время года уложить плитку на центральных улицах города не успели, несмотря на обещания. Доделывать приходится сейчас. Сегодня рабочие рассказали «Новому Дню», можно ли укладывать плитку в снег и как на них реагируют прохожие.

Плитку кладут в снег

По словам мостильщиков, работать приходится с самого утра и до десяти часов вечера. Прямо в снег класть плитку нельзя, его расчищают (и даже дробят лопатами, как сегодня утром), затем выливается специальная смесь, на которую кладется гранит. Если в нее попадет снег, то он растает, и конструкция разъедется. Но, объяснил один из рабочих, «немного – не страшно, можно».

Пешеходы, которым на протяжении нескольких месяцев приходится месить грязь на Ленина и Малышева и даже ходить по проезжей части, реагируют по-разному. «Некоторые говорят, молодцы. Некоторые дебилами называют», – объяснил дорожник и привел еще несколько характеристик, которые запрещены для печати в СМИ.

Ремонты тротуаров на улицах Малышева и Ленина начались летом, на тех участках, где до сих пор идут работы, долгое время возле стройматериалов никого не было видно, но с середины осени ремонт продолжили. В администрации города сначала обещали все закончить к середине октября, затем – к концу месяца. Теперь же говорят, что ремонт закончится в соответствии со сроками контрактов – это середина ноября и декабрь.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 01.11.19

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