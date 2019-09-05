Перекладывать плитку на Ленина будут до середины октября (ФОТО)

Ремонтировать тротуар на проспекте Ленина будут до середины октября – по крайней мере, такую дату назвали подрядчики, хотя по контрактам они могут перекладывать плитку даже в ноябре.

Сегодня ход работ на центральном проспекте проинспектировала команда чиновников мэрии во главе с замглавы города Алексеем Бубновым. Работы на Ленина ведутся на двух участках. Подрядчик, который перекладывает плитку на нечетной стороне от Луначарского в сторону центра, пообещал закончить работы к 10 октября. К нему уже есть претензии – часть плитки сколота, несмотря на то, что ее только что уложили, местами нарушена технология укладки.

Но гораздо хуже ситуация на тротуарах на Ленина от Луначарского до Бажова. Здесь работы ведутся с середины июня, но до сих пор этот участок доделать не удалось. Подрядчик оправдывался тем, что его подвели субподрядчики – не хотят работать. Ходить здесь невозможно: даже там, где плитка уже уложена, – песок и грязь, на газонах строительная свалка. «Ну елки-палки, сколько вам об этом хламе говорить?" – охарактеризовал ситуацию Бубнов.

В ближайшее время на этом участке Ленина должны укладывать рулонный газон, но пни с газона не выкорчеваны, чернозем не засыпан, а на вопрос мэрии «Откуда вам везут газон?" два представителя подрядчика хором назвали разные районы области.

В районе пересечения проспекта Ленина с улицей Кузнечной никак не могут сделать лунку между дорогой и тротуаром, как оказалось, субподрядчик не поставил материал, и когда это произойдет, неясно. Здесь же уже несколько недель на газоне находится гора земли – от нее текут потоки грязи, и к тому же она загораживает обзор автомобилистам, поворачивающим из двора на главную дорогу. «Нам некачественный грунт привезли, мы сказали забирать его обратно, но они не забирают, что мы можем сделать?" – попытался оправдаться подрядчик. В итоге после гневной речи Бубнова он пообещал убрать грязь завтра.

Закончить перекладку плитки подрядчик пообещал к 25 сентября. «Мы в следующем году будем прописывать более жесткие сроки или этапность по срокам», – прокомментировал проблему Алексей Бубнов.

Напомним, все лето жители города жалуются на этот участок центрального проспекта города. Ранее Алексей Бубнов на вопрос, почему подрядчик все раскопал и забросил, ответил, что это «из лучших побуждений». Закончить ремонт тротуаров в центре города, по его словам, должны были ко Дню города, он прошел 17 августа.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

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