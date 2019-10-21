В Екатеринбурге после ледяного дождя рабочие укладывают плитку в воду и грязь

В Екатеринбурге дорожники спешно пытаются закрыть сезон. На проспекте Ленина рабочие укладывают плитку, с которой не успели за лето.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День» в вечерние часы возобновились работы на проспекте Ленина недалеко от улицы Коасноармейской. Рабочие выглядят довольно замученными. Плитку они укладывают в отсыревший после осадков песок. Напомним, в ночь на понедельник в уральской столице прошел ледяной дождь, небольшие осадки были и днем.

Пешеходы вынуждены обходить ремонтируемый участок по проезжей части. Аналогичные работы по укладке плитки в грязный мокрый песок ведутся рядом с перекрёстком Ленина и Луначарского. Причём, там местами в песке образовались болотца из воды и городской грязи.

Екатеринбург, Служба информации

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