Ночью в Екатеринбурге прошел ледяной дождь – на дорогах каток (ФОТО)

Минувшей ночью в Екатеринбурге прошел ледяной дождь. Автомобили, деревья, провода и даже дороги и тротуары покрылись тонкой ледяной коркой, из-за чего сегодня утром стоит передвигаться осторожнее и пешеходам, и автомобилистам.

Пока что на термометрах ниже ноля, и лед не тает. Уже днем синоптики обещают плюсовую температуру – до 4 градусов тепла. Напомним также, что к середине недели в регионе ожидается потепление, возможно повышение температуры воздуха до +10 градусов днем.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 21.10.19

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