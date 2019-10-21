Из-за гололеда в Екатеринбурге случилось несколько ДТП с автобусами и троллейбусами (ФОТО)

В Екатеринбурге из-за сильного гололеда и прошедшего ночью ледяного дождя сохраняются неблагоприятные условия для движения – на дорогах очень скользко, происходит много мелких аварий. Причем необычно много ДТП с участием общественного транспорта.

Как сообщили «Новому Дню» читатели, утром произошла авария с троллейбусом неподалеку от улиц Мира и Малышева – по некоторым данным, водитель не справился с управлением, влетел в автомобиль Hyundai i40, а затем врезался в столб.

Утром на улице Фрунзе недалеко от перекрестка с улицей Белинского произошла авария с участием троллейбуса и автобуса. Они столкнулись на остановочном комплексе. Автобус 19-го маршрута влетел в троллейбус.

Фото предоставлено Олегом Якуриным

Неподалеку от остановки «Трансагентство» произошла авария с участием двух маршруток и такси – легковушка перестраивалась, но что-то пошло не так, и она оказалась зажата между двух автобусов.

На улице Щорса перед улицей 8 Марта не поделили дорогу пассажирский автобус и две легковушки. Информации о пострадавших нет.

Фото «Инцидент Екатеринбург»

Екатеринбург, Елена Сычева

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