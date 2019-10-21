На заснеженной трассе Пелым – Ивдель легковушка влетела в грузовик: один человек погиб

На трассе Пелым – Ивдель этой ночью случилось смертельное ДТП. Погиб пассажир легковушки, которая влетела в КамАЗ.

Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Свердловской области, авария случилась в 2:15. Водитель Lifan не справился с управлением и влетел в КамАЗ, который стоял на обочине. В легковушке находились три человека, пассажир, сидевший спереди, скончался, еще один пассажир и водитель получили травмы и были госпитализированы. В ГИБДД также отметили, что ночью на этой трассе шел снег.

Добавим, из-за ледяного дождя с утра ГИБДД давала рекомендации перевозчикам не выпускать общественный транспорт на трассы, в основном это коснулось движения в сторону Екатеринбурга. Пассажиров о снятии рейсов не предупреждали – так, житель Каменска-Уральского пожаловался, что об отмене автобуса узнал, когда прождал его больше часа на остановке. К этому времени ограничение снято.

Ивдель 21, служба информации

Ивдель 21. Другие новости 21.10.19

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