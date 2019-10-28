Новый срок: уложить плитку на центральных улицах Екатеринбурга обещают к концу недели (ФОТО)

Закончить раскопки на тротуарах центральных улиц Екатеринбурга на этот раз обещают до конца этой недели. Как сообщили корреспонденту РИА «Новый День» в пресс-службе администрации города, сегодня на утренней планерке вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов назвал конец недели последним сроком, когда должны закончить все работы по благоустройству.
Ранее в комментариях агентству «ЕАН» чиновник обещал, что к этому понедельнику плитку наконец уложат. Однако этого не произошло: на Ленина и Малышева по-прежнему идут работы. Как подмечают горожане, последнюю неделю они на самом деле идут: в отличие от летнего периода, на тротуарах замечены рабочие. В это же время в Екатеринбурге начался сезон дождей.
Добавим, на последнем заседании гордумы и.о. председателя комитета по благоустройству администрации Екатеринбурга Виктор Юровицкий обозначал иные сроки окончания ремонтов. «Работы будут окончены в соответствии с контрактами, сроки окончания по ним – декабрь. Контракты были заключены летом, и летом тоже работы были», – сообщил чиновник, отвечая на вопросы депутатов.
Екатеринбург, служба информации
Екатеринбург. Другие новости 28.10.19
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