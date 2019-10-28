Новый срок: уложить плитку на центральных улицах Екатеринбурга обещают к концу недели (ФОТО)

Закончить раскопки на тротуарах центральных улиц Екатеринбурга на этот раз обещают до конца этой недели. Как сообщили корреспонденту РИА «Новый День» в пресс-службе администрации города, сегодня на утренней планерке вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов назвал конец недели последним сроком, когда должны закончить все работы по благоустройству.

На проспекте Ленина На проспекте Ленина На проспекте Ленина На проспекте Ленина На проспекте Ленина

Ранее в комментариях агентству «ЕАН» чиновник обещал, что к этому понедельнику плитку наконец уложат. Однако этого не произошло: на Ленина и Малышева по-прежнему идут работы. Как подмечают горожане, последнюю неделю они на самом деле идут: в отличие от летнего периода, на тротуарах замечены рабочие. В это же время в Екатеринбурге начался сезон дождей.

На улице Малышева На улице Малышева На улице Малышева На улице Малышева На улице Малышева На улице Малышева

Добавим, на последнем заседании гордумы и.о. председателя комитета по благоустройству администрации Екатеринбурга Виктор Юровицкий обозначал иные сроки окончания ремонтов. «Работы будут окончены в соответствии с контрактами, сроки окончания по ним – декабрь. Контракты были заключены летом, и летом тоже работы были», – сообщил чиновник, отвечая на вопросы депутатов.

Екатеринбург, служба информации

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