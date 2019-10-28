Переиграли: раскопки на тротуарах в Екатеринбурге завершатся только в декабре

В администрации Екатеринбурга оперативно перенесли последний срок окончания работ по укладке плитки на тротуарах в самом центре города. Работы закончатся в декабре.

В пресс-службе мэрии скорректировали ранее прозвучавшую информацию. Сегодня на утренней планерке вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов назвал конец недели последним сроком, когда должны закончить все работы по благоустройству. Оказалось, что речь шла о сезонных работах – укладке асфальта и газона. Плитка в эту категорию не попала.

Неделю назад Бубнов обещал, что с плиткой закончат к этому понедельнику, но на двух центральных улицах – Малышева и Ленина – ремонт продолжается. Пешеходы жалуются, что их фактически выгоняют на проезжую часть, а кроме того, работы идут в дождливую погоду, песок на разрытых тротуарах превращается в грязь и вытекает на дорогу.

На последнем заседании гордумы и.о. председателя комитета по благоустройству администрации Екатеринбурга Виктор Юровицкий говорил, что работы по укладке плитки закончатся в соответствии со сроками контрактов – это декабрь. Во время объезда объектов ремонта в сентябре чиновники ставили срок до середины октября.

Екатеринбург, служба информации

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