Перекладывать плитку на центральных улицах Екатеринбурга будут до декабря

Работы по перекладке тротуарной плитки на проспекте Ленина продлятся до декабря. Об этом заявил сегодня и.о. председателя комитета по благоустройству администрации Екатеринбурга Виктор Юровицкий на заседании городской думы.

«Работы будут окончены в соответствии с контрактами, сроки окончания по ним – декабрь. Контракты были заключены летом, и летом тоже работы были», – сообщил чиновник, отвечая на вопросы депутатов.

Отметим, что сотрудники администрации не раз выезжали проверить, как проходит ремонт тротуаров на центральном проспекте, и слушали, как подрядчики называли новые сроки окончания работ, которые теперь ведутся в авральном режиме. Накануне в Екатеринбурге прошел ледяной дождь. Несмотря на это, вечером в понедельник рабочие на Ленина продолжали укладывать плитку прямо в лужи.

На вопрос корреспондента РИА «Новый День», можно ли проводить работы в таких погодных условиях, Виктор Юровицкий ответил: в снег и дождь плитку укладывать нельзя. В первом случае необходимо убрать снег, а во втором – дождаться, когда основа под плитку достаточно просохнет. По поводу вчерашних манипуляций с плиткой чиновник заявил, что это была не укладка, так как в месте раскопок нет щебеночного слоя.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Валентина Ярославцева

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