Горожан ждут «неудобства» из-за очередных масштабных планов по благоустройству

В следующем году в Екатеринбурге запланированы масштабные работы по благоустройству, которые могут доставить горожанам некоторые неудобства.

Как сообщили РИА «Новый День» в областном департаменте информполитики, об этом рассказал губернатору Евгению Куйвашеву глава Екатеринбурга Александр Высокинский на сегодняшней личной встрече. По его словам, в планах города на следующий год – «одеть» в гранит тротуары всей центральной части города, переложить 100 километров теплосетей и около 50 километров сетей водоснабжения, начать комплексную реконструкцию улицы Малышева с ремонтом фасадов, обновлением освещения, тротуаров, ограждений и т.д.

«Я прошу горожан отнестись к этому процессу с пониманием, немного потерпеть. Когда дома ремонт, не всегда удобно», – сказал Александр Высокинский.

Как уже неоднократно сообщал «Новый День», ремонт дорог и тротуаров, в том числе в центральной части города, екатеринбуржцам приходится «терпеть» не один сезон. Так, например, периодически перекладывают плитку на пешеходной части городской набережной вдоль проспекта Ленина. Начали ее менять в прошлом году, но в этом она опять требует замены.

Екатеринбург, служба информации

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