«Гулять не мешает»: плитку на набережной Городского пруда починят когда-нибудь (ФОТО)

В Екатеринбурге снова разрушилась плитка на набережной Городского пруда, которую укладывали за десятки миллионов рублей всего год назад. Подрядчик будет ремонтировать по гарантии, но когда это произойдет, неизвестно.

Представитель ООО «Лев» Андрей Голицын сегодня показывал сотрудникам администрации, как идут работы на набережной на участке от Малышева до Куйбышева. Эта же компания занималась благоустройством на проспекте Ленина, у Городского пруда. Корреспондент РИА «Новый День» поинтересовалась у подрядчика, когда же набережная в самом центре города будет в порядке. Зампредседателя комитета по благоустройству администрации Екатеринбурга Виктор Юровицкий, услышав вопрос, поспешил ответить сам.

«Участок не проблемный, технические решения принимаются вместе со службой заказчика. Сейчас выполнен один участок, наблюдаем технологию ремонта, как обстоит данное техническое решение. Это по гарантии – подрядная организация, осознавая свою ответственность, выполняет работу по гарантии», – сказал он. Речь об участке на Ленина близ пересечения с набережной Рабочей Молодежи – в июне на небольшом пяточке на самом деле перекладывали плитку.

Починят ли набережную этим летом, неясно, чиновник на этот вопрос не ответил.

«Совместно со службой заказчика будет принято решение. [Плитка] никому не мешает гулять, все гуляют спокойно. Я сам прохожу там, нет преград, но техническое решение будет принято и будет доделано», – заявил Юровицкий.

Напомним, плитку на набережной перекладывали к ЧМ-2018, администрация города заплатила за это более 22 миллионов рублей. Но она не продержалась и месяца, за день до приезда большинства болельщиков на первый матч плитку экстренно перекладывали.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

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