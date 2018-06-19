На Плотинке меняют плитку, положенную месяц назад (ФОТО)

В центре Екатеринбурга на Плотинке рабочие сегодня меняют плитку, которую укладывали менее месяца назад. На срочный ремонт в рамках подготовки города к ЧМ-2018 из бюджета выделялось 26 миллионов рублей.

Так выглядела набережная до первого в этом году ремонта

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с самого утра на Плотинке десяток рабочих вырезают потрескавшуюся плитку и заменяют ее на новую. Половина прохода вдоль пруда перекрыта, дорожники работают без ограждений и пылезащиты, какого-либо барьера, который не даст стечь строительному мусору в Исеть, на месте не замечено.

Ремонт плитки на Плотинке начался в первых числах мая, одну из главных прогулочных площадок в городе обновляли к ЧМ-2018. Движение пешеходов по этому участку полностью перекрывалось. Горожан на обновленную набережную пустили 28 мая, на тот момент плитка уже была уложена, оставалось вывезти мусор.

А уже в первой декаде июня стало заметно, что плитка очень быстро возвращается к своему прежнему состоянию – появляются сколы, трещины. Накануне приезда болельщиков РИА «Новый День» инспектировал город. Новенькая плитка на Плотинке оказалась выбитой, раскрошенной, местами проваливающейся.

Следующий матч мундиаля в Екатеринбурге состоится в четверг, 21 июня. Завтра ожидается приезд команд и большей части болельщиков.

Екатеринбург, служба информации

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