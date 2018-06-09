Разрисованный, облупленный, дырявый: центр Екатеринбурга за пять дней до ЧМ (ФОТОРЕПОРТАЖ)

До ЧМ-2018 осталось пять дней. В Екатеринбурге спешно наводят «красоту», перекрашивая гранит на набережной серой краской. Мест, до которых за годы подготовки города к мундиалю руки чиновников так и не дошли, достаточно даже в центре Екатеринбурга. Это и рассыпающиеся фасады зданий, и дырки в плитке на тротуаре, и «наскальная живопись» на стенах. Очевидно, убрать все уже никто не успеет.

Центр Екатеринбурга в целом выглядит красиво, уже сейчас в городе есть гости, как иностранные, так и россияне из других городов – и они фотографируются на фоне скульптур и церквей, восторженно отзываются о панорамах. Но, к сожалению, прибрать, прихорошить даже центральную часть города не вышло. РИА «Новый День» публикует фото разрисованного, облупленного, неухоженного Екатеринбурга.

Улица Вайнера – местный «арбат», главная прогулочная улица в Екатеринбурге.

Плотинка. Здесь однозначно будут гулять болельщики. Именно здесь закрашивают гранит серой краской, впрочем, пока только с одной стороны. А еще здесь к ЧМ поменяли плитку, буквально пару недель назад.

Плотинка у театра Драмы. Менее месяца назад сити-менеджер Александр Якоб был здесь с обходом и вроде бы даже обещал все исправить.

Такие малые архитектурные фото рассыпаны по проспекту Ленина. Цвет Екатеринбурга – ржавый.

Улица Антона Валека, по ней можно пройти от Ельцин-центра, облправительства или Плотинки к проспекту Ленина.

Проспект Ленина. Масштабный ремонт прошел летом 2017 года.

Переулок Банковский. Ближайшая улица на выходе из метро.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 09.06.18

Деятельность кушвинского лагеря «Сосновый» приостановлена из-за вспышки ОКИ. / После праздников Куйвашев и Сагайдак отправятся в Париж. / В Екатеринбурге введен запрет на использование пиротехники в общественных местах. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»