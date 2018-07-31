Реконструкцию набережной Исети отдали подрядчику, ославившемуся расколовшейся плиткой на Плотинке

Благоустраивать набережную Исети на участке от улицы Малышева до Куйбышева будет та же компания, что занималась укладкой плитки на Плотинке. Перекладывать брусчатку пришлось в срочном порядке прямо во время Чемпионата мира по футболу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», определился подрядчик по благоустройству набережной от Малышева до Куйбышева – это ООО «Лев». Строительная компания получит из бюджета 170 миллионов рублей. На этом участке набережной сделают новые пешеходные дорожки, высадят деревья, установят освещение, обустроят спуски к воде и т.д. Работы продлятся до октября следующего года. ООО «Лев» был единственным, кто подал заявку на участие в аукционе, с ними и будет заключен договор. Это компания, зарегистрированная в Горном щите в 2015 году. Значится как микропредприятие с уставным капиталом в 300 тысяч рублей.

Жителям Екатеринбурга компания знакома по ремонту на Плотинке в рамках подготовки города к ЧМ-2018. К 28 мая рабочие закончили перекладывать плитку. Уже в первой декаде июня стало заметно, что плитка очень быстро пришла в негодность – появились сколы и трещины. К приезду первых команд, играющих в Екатеринбурге, плитка оказалась выбитой, раскрошенной, местами проваливающейся. Перед вторым матчем на набережной срочно начали заменять потрескавшуюся плитку.

Екатеринбург, служба информации

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