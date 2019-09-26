Высокинский объяснил, почему в центре города постоянно перекладывают плитку

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский прокомментировал благоустройство скверов и тротуаров, которое вызвало негодование екатеринбуржцев в этом году.

На пресс-конференции мэр признал, что с подрядчиками есть проблема. Однако, по его оценке, 70% из них работают «достаточно неплохо».

«Часть контрактов были заключены еще летом 2018 года. По благоустройству набережной на Горького, Оперного театра, там есть вопросы и к проекту, и к подрядчику. Но контракт был заключен до нас, мы обязаны его выполнять. С подрядчиком ведутся жесткие разговоры, все объемы будут выполнены – в противном случае будем обращаться в суд. Есть случаи забавные, мы по ФЗ-44 обязаны принять подрядчика, который дает самую дешевую цену. Срываются объемы, зам приглашает – а он пришел не один, а с мамой», – рассказал Высокинский.

По его словам, серьезным изменением в плане благоустройства стало решение класть гранитную плитку на тротуарах. Задача мэрии – до 2023 года «одеть» в гранит все центральные улицы Екатеринбурга. Эти тротуары будут служить 50-60 лет, считает мэр.

«Кладем плитку 80-100 мм, она тяжелее, как было на плотине – когда плитка трескалась старая, она была до 50 мм. Проблемой года стало, что большие объемы гранита, которые мы закупаем, начали приходить к августу, а поставщики были уже законтрактованы по поставкам в Москву. В этом году зимой мы закупим гранит, положим на склады, чтобы подрядчики могли выходить на работы с мая-июня», – пообещал Александр Высокинский. Но при этом пожаловался на короткий сезон ремонта дорог (с 1 мая по 1 октября) и отсутствие грамотных подрядчиков для укладки плитки.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Валентина Ярославцева

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