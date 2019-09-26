российское информационное агентство 18+

Интернету 25 лет

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 26 сентября 2019, 12:00 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Высокинский объяснил, почему в центре города постоянно перекладывают плитку

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский прокомментировал благоустройство скверов и тротуаров, которое вызвало негодование екатеринбуржцев в этом году.

На пресс-конференции мэр признал, что с подрядчиками есть проблема. Однако, по его оценке, 70% из них работают «достаточно неплохо».

«Часть контрактов были заключены еще летом 2018 года. По благоустройству набережной на Горького, Оперного театра, там есть вопросы и к проекту, и к подрядчику. Но контракт был заключен до нас, мы обязаны его выполнять. С подрядчиком ведутся жесткие разговоры, все объемы будут выполнены – в противном случае будем обращаться в суд. Есть случаи забавные, мы по ФЗ-44 обязаны принять подрядчика, который дает самую дешевую цену. Срываются объемы, зам приглашает – а он пришел не один, а с мамой», – рассказал Высокинский.

По его словам, серьезным изменением в плане благоустройства стало решение класть гранитную плитку на тротуарах. Задача мэрии – до 2023 года «одеть» в гранит все центральные улицы Екатеринбурга. Эти тротуары будут служить 50-60 лет, считает мэр.

«Кладем плитку 80-100 мм, она тяжелее, как было на плотине – когда плитка трескалась старая, она была до 50 мм. Проблемой года стало, что большие объемы гранита, которые мы закупаем, начали приходить к августу, а поставщики были уже законтрактованы по поставкам в Москву. В этом году зимой мы закупим гранит, положим на склады, чтобы подрядчики могли выходить на работы с мая-июня», – пообещал Александр Высокинский. Но при этом пожаловался на короткий сезон ремонта дорог (с 1 мая по 1 октября) и отсутствие грамотных подрядчиков для укладки плитки.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 26.09.19

Высокинский пожелал правоохранителям побыстрее разобраться в ситуации с Ковальчиком. / Мэр пообещал собачникам новые площадки, если они будут убирать сами. / Высокинский пообещал екатеринбуржцам сеть 6G на фонарных столбах. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Горожан ждут «неудобства» из-за очередных масштабных планов по благоустройству

Перекладывать плитку на Ленина будут до середины октября (ФОТО)

На Плотинке меняют плитку, положенную месяц назад (ФОТО)

Реконструкцию набережной Исети отдали подрядчику, ославившемуся расколовшейся плиткой на Плотинке

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Экономика,