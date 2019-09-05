Грязь, арматура и агрессивные рабочие: как оперный театр встретит новый сезон (ФОТО)

В воскресенье, 8 сентября, в Оперном театре начнется новый сезон. Работы по благоустройству на территории Ural Opera Ballet не закончены, парадный вход доделать не успеют. «Новый День» оценил, с чем придется столкнуться театралам.

Вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов рассказал сегодня, что работы у оперного театра и в сквере за ним подрядчик пообещал закончить к концу октября, это срок, прописанный в контракте, – хотя ранее обещали сдать объект ко Дню города. Но убирать стройку к новому сезону в мэрии даже не планировали. «Сроки муниципальных контрактов не привязываются к какому-то сезону театральному, они привязаны к дорожному сезону. Работы идут по графику», – прокомментировала председатель комитета по благоустройству Тамара Благодаткова. Единственное, чем готовы порадовать театралов чиновники и подрядчик, – сделать временную тропинку, по которой можно будет пройти ко входу. Пока к театру не ведет ни одна дорога, на которой можно представить любителей оперы в нарядах.

Вся территория в грязи. У центрального входа работает строительная техника. В «бордюрных пирамидах», которые должны стать ступенями и цветниками, торчит арматура – закроют ли ее за оставшиеся несколько дней, неизвестно.

Люди вынуждены ходить по краю проезжей части проспекта Ленина.

Плитка на тротуаре полностью не уложена, а у крыльца театра ее укладывать даже не начинали. Зато плитку положили со стороны боковых торцов здания – на Красноармейской недоделали, но уже появились сколы, на Мамина-Сибиряка плитка под ногами ходит в стороны, то ли ее не утрамбовали, оставив это на потом, то ли сделали некачественно.

По территории сквера ездит тяжелая техника и развозит грязь. Благодаря последним дождям напротив входа уже образовалось болотце. Фонари, которые вандалы в очередной раз разбили в июне, так и не восстановлены.

Еще одна проблема, из-за которой театралы рискуют не попасть на открытие сезона, – рабочие. Сегодня агрессивные мужчины со стройки пообещали нашему фотографу разбить технику, несколько недель назад он стал свидетелем, как они угрозами выгоняют из сквера обычных прохожих.

Благоустройством территории вокруг оперного театра занимается ООО «Новэкс». За свою работу компания получит более 150 миллионов рублей, причем почти 100 миллионов им уже заплатили.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

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