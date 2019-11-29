В минЖКХ похвастались масштабом проектов благоустройства парков. Всю картину портит сквер за Оперным

На следующей неделе в резиденции полномочного представителя президента России в УрФО запланировано окружное совещание, главной темой которого станут нацпроекты и их реализация в регионах Большого Урала. Судя по недавнему выступлению главного федерального инспектора Свердловской области Михаила Кагана в гордуме Екатеринбурга, в полпредстве недовольны, как в областном центре обстоят дела с нацпроектами.

При этом свердловские чиновники сохраняют внешнее спокойствие – замминистра энергетики и ЖКХ региона Андрей Кислицын, который курирует программы, связанные с благоустройством, заявил на сегодняшнем круглом столе, что проект «Формирование комфортной городской среды» (входит в нацпроект «Жилье и городская среда») «реализуется нормально». «Конечно, как и в любом проекте, без проблем не обходится, но все показатели федеральные область выполняет», – сказал он.

Кислицын уточнил, что сами проекты благоустройства общественных территорий должны стать масштабнее, потому что местные мэры поверили в программу. «В части общегородских территорий это единственный нацпроект, который привязан к мнению жителей. Ежегодно проводится рейтинговое голосование, уточняется очередность и перечень проектов. Практически все территории 2018 года мы охватили, во всяком случае, там начаты работы. Проекты большие, серьезные. По будущему году объекты, которые будут контрактоваться на два-три года. В 2017 и в 2018 годах к локальным объектам приступали, а с этого года муниципалитеты поверили в программу, стали разрабатывать масштабные проекты. И, конечно, условия очень хорошие для региона. Мы 7% из регионального бюджета даем», – сказал он.

Отметим, что муниципалитеты тоже принимают участие в проектах финансово, но конкретный процент не закреплен, пояснили «Новому Дню» в минЖКХ. «Участие муниципалитетов зависит от их бюджетной обеспеченности», – сказали там.

Между тем не все проекты в рамках «Комфортной городской среды» могут похвастаться нормальной реализацией. В самом центре Екатеринбурга продолжается благоустройство сквера за оперным театром, которое должно было завершиться в 2019 году. «В сквере планируется благоустроить две дорожки, установить светильники нового образца, частично заменить зеленые насаждения, построить две ротонды. Также рабочие установят множество малых архитектурных форм и новые лавочки, а территория перед входом в оперный театр будет вымощена гранитной плиткой. Наконец, вокруг сквера будут обновлены ограждения. Во время ремонта горожане смогут беспрепятственно посещать сквер, доступ на территорию будет открыт», – говорили в администрации Екатеринбурга полтора года назад, в июле 2018-го.

Сейчас объект стал головной болью чиновников, в том числе областных, поскольку за него приходится отчитываться – потрачены федеральные средства. Последняя названная дата завершения работ на площадке по контракту – 3 декабря 2019 года, то есть уже во вторник на следующей неделе, накануне совещания по нацпроектам в полпредстве.

Екатеринбург, Елена Сычева

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