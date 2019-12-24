Завершение гранитного благоустройства на тротуарах в центре Екатеринбурга отложили до весны

В администрации Екатеринбурга определились, когда будет поставлена точка в затянувшихся работах по благоустройству в центре Екатеринбурга. Тротуары на проспекте Ленина и на улице Малышева примут только весной, подрядчик, занимавшийся сквером у оперного театра, отчитается на этой неделе.

Как пояснили в пресс-службе администрации города, приемку работ по укладке гранитной плитки на Ленина и Малышева отложили до весны, когда будет видно, как тротуар пережил зиму. При этом непосредственно укладка плитки уже завершена. Отметим, сроком исполнения контракта считается подписанный акт о приемке – на это дается несколько дней после заявления подрядчика о завершении работ. Завершить же их должны были еще в ноябре, а по договору за каждый день просрочки подрядчикам начисляется пеня. Принять же работы сейчас, а расплатиться весной, администрация не может, как ранее пояснял корреспонденту «Нового Дня» вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов, законом такая возможность не предусмотрена.

С приемкой в сквере у оперного театра решили не затягивать до следующего года – подрядчик будет сдавать работу 28 декабря. Реконструкция сквера началась еще в прошлом сезоне, к 3 декабря все должно было быть готово, но этого не произошло. Сквер стал головной болью властей, его реконструировали в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» (входит в нацпроект «Жилье и городская среда»). В процессе подрядчику приходилось некоторые участки переделывать, например, перекладывали плитку на Мамина-Сибиряка.

Горожане подмечают, что гранит, уложенный сейчас, потрескался. Если представители администрации найдут недостатки, то подрядчик должен будет исправить их за 20 дней.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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