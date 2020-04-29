В сквере за Оперным перекладывают многострадальную плитку (ФОТО)

В сквере за оперным театром начали перекладывать плитку – ту самую, которую заканчивали класть зимой, когда уже выпал снег. Рабочие меняют просевшие фрагменты – зимой под гранит через стыки попала вода, превратилась в лед, потом он растаял и плитка «поплыла». Сейчас на месте работают две бригады, около 10 человек. По словам представителя одной из бригад, закончить хотят за неделю, надо идти на другие объекты. Но по факту у них есть месяц.

«В рамках гарантийных обязательств подрядная организация приступила к устранению недостатков, работы запланированы до 25 мая», – прокомментировали в пресс-службе администрации города.

Напомним, сквер реконструировали с 2018 года в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» (входит в нацпроект «Жилье и городская среда»). Сроки госконтракта по нему истекли 3 декабря 2019 года, но работы к этому моменту закончены не были, приемка прошла 28 декабря. Мэр Александр Высокинский заявил, что деньги подрядчик получит только весной, а горожане еще до нового года подметили – свежеуложенная плитка уже успела потрескаться.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

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