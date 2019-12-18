Министр назвал новый срок окончания работ у оперного театра (ФОТО)

Закончить реконструкцию сквера у оперного театра должны к 23 декабря. Такую дату назвал министр ЖКХ и энергетики Свердловской области Николай Смирнов в Instagram. В мае 2020 года руководство города планирует провести комплексное обследование территории, если недостатки обнаружатся, то их должны устранить в течение месяца.

Сквер реконструируют в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» (входит в нацпроект «Жилье и городская среда»). Сроки госконтракта по нему истекли 3 декабря, но до сих пор объект не сдан. А горожане тем временем подмечают, что гранитная плитка, которую в Екатеринбурге обещали уложить на века, уже потрескалась.

Добавим, также до сих пор подрядчики не могут закончить работы по укладке плитки на проспекте Ленина и улице Малышева. Визуально работы практически закончились, кое-где мостовщики засыпали плитку песком (один из финишных этапов), местами убрали мусор. Работа не сдана, к сожалению, новый срок приемки выяснить сложно – профильный вице-мэр Алексей Бубнов предпочитает убегать от журналистов при вопросах о плитке.

Екатеринбург, Елена Иванова

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