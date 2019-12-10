Вице-мэр Екатеринбурга убежал от журналистов после вопроса о гранитной плитке

Замглавы Екатеринбурга по благоустройству Алексей Бубнов отказался отвечать на вопросы о том, когда в центре города все-таки закончат перекладывать плитку.

Вице-мэр сегодня пришел в гордуму на заседание комиссии по безопасности жизнедеятельности населения. После корреспондент РИА «Новый День» решила уточнить у чиновника сроки окончания плиточных работ на Малышева и Ленина. Однако Бубнов, услышав суть вопроса, заявил, что «там идут плановые работы» и что комментировать их он не будет, после чего спешно удалился по коридору. В конце ноября Бубнов говорил, что перекладку плитки закончат к 7-8 декабря. Притом что сроки контрактов по работам на проспекте Ленина вышли 15 ноября, работы на Малышева должны были завершиться 23 ноября.

Отметим, в целом глобальные раскопки тротуара на этих улицах завершены, подрядчики местами даже убрали мусор, однако вдоль тротуаров виднеются участки, где плитку все-таки не уложили. В карточках этих контрактов на сайте госзакупок указано, что работы еще не завершены. Добавим, также провалены сроки реконструкции сквера за Оперным театром, которая началась еще в прошлом году.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 10.12.19

Экс-судью Арбитражного суда отправили в колонию за взятку в 14 миллионов. / Заксобрание оставило МУГИСО полномочия по неразграниченным землям Екатеринбурга до 2025 года. / Дорожники начнут капремонт на трассе Екатеринбург – Пермь после Нового года. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»