«Нас много, 15, но все ушли на обед», – как идет зимняя укладка плитки в центре Екатеринбурга (ВИДЕО)

Сегодня, 29 ноября, в Екатеринбурге продолжается ремонт тротуара на проспекте Ленина. Рабочие говорят, их попросили закончить к понедельнику, поэтому людей на участке от Мамина-Сибиряка до Луначарского очень много, около 15 человек. Правда, почти все они «невидимки», сегодня в полдень обнаружить удалось только двух мостовщиков. «Ушли на обед», – пояснил один из них.

Укладка плитки на Ленина

По словам рабочего, им дали указание закончить за выходные – осталось уложить плитку у бордюра, вдоль домов и у колодцев. Накануне, отметил мужчина, они вовсе не разбирали плитку, как это казалось со стороны, на самом деле отбойными молотками они долбили асфальтобетонную смесь – ее привезли летом, и к ноябрю она успела превратиться в камень.

Интересно, но бригада, которая сейчас занимается плиткой на участке проспекта Ленина от Мамина-Сибиряка до Луначарского, раньше работала в районе Восточной, у другого подрядчика. Рабочие остерегались говорить на камеру, но в личной беседе объяснили: «Подрядчик убежал, его найти не могут. Не знаем, что случилось, нас попросили тут закончить». Но сам подрядчик, индивидуальный предприниматель Сергей Шамов, эту информацию опровергает. «Что за бред, я тут, на объекте. Приходите, смотрите», – заявил он по телефону корреспонденту «Нового Дня». Вместо ответа на вопрос о том, когда работы закончатся, он положил трубку.

Добавим, покрыть тротуары плиткой на этом участке должны были к 15 ноября. Но не успели. Вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов на днях пообещал, что все будет готово через неделю, 7-8 декабря.

Екатеринбург, служба информации

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