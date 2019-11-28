Новое шоу: рабочие снимают скандально известную гранитную плитку в центре Екатеринбурга

В Екатеринбурге в самом центре города уже более часа рабочие отбойными молотками снимают гранитную плитку. Напомним, что сроки по облицовке камнем пешеходной части улицы Ленина были критично сорваны исполнителями заказа. Последние работы были сданы на прошлой неделе. Плитку клали в грязь, в снег, в мороз и другие неподходящие для этого погодные условия. Странный способ благоустройства Екатеринбурга стал предметом негодования для горожан и шуток гостей. В частности, нездоровую ситуацию, сложившуюся в Уральской столице высмеял в своём спектакле Михаил Ефремов.

В мэрии Екатеринбурга затруднились ответить, зачем сейчас снимается гранит с пешеходной части улицы Ленина от Мамина-Сибиряка до Луначарского.

«Новый День» сообщит о развитии событий.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 28.11.19

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